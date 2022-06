Alfonsine. “Mercato riScoperto”, mercoledì un nuovo workshop partecipativo per la cittadinanza

Nuovo appuntamento con il percorso partecipato «Mercato riScoperto»: mercoledì 8 giugno alle 20.30 a palazzo Marini, in via Roma 10 ad Alfonsine, ci sarà un nuovo workshop pensato per stimolare la partecipazione degli alfonsinesi, sia per quelli già presenti al primo workshop lo scorso aprile, sia quelli interessati ad avvicinarsi al percorso partecipativo per la prima volta.

L’obiettivo è dettagliare la destinazione d’uso di quelli che saranno gli spazi rinnovati dell’ex mercato coperto, partendo dalle bozze di proposte di fattibilità elaborate durante l’incontro di fine aprile. In quell’occasione i partecipanti sono stati suddivisi in tre tavoli tematici in cui hanno lavorato sull’elaborazione dei bisogni e delle indicazioni per ciascun argomento: spazi per i giovani, spazi per attività culturali, ricreative e creative, servizi per la comunità. Le proposte formulate dai tre gruppi di lavoro sono state illustrate in un secondo momento all’Amministrazione, che ne ha controllato la coerenza con i requisiti del Bando rigenerazione urbana della Regione Emilia-Romagna, che finanzierà una parte della ristrutturazione, e ha fornito ulteriori indicazioni pratiche anche sulla base del progetto architettonico.

Il nuovo workshop terrà quindi conto di queste informazioni e suggerimenti e farà collaborare i tre gruppi di lavoro affinché venga redatta una proposta unitaria più dettagliata, in cui le tre tematiche risultino integrate e possano coesistere in maniera efficace negli spazi e il livello di dettaglio sia ancora più caratterizzato.

La serata è organizzata dal Comune di Alfonsine con il supporto della cooperativa sociale Villaggio globale, che si occupa del coinvolgimento della cittadinanza nell’ambito del progetto di rigenerazione dell’ex mercato coperto.

I risultati di tutti i laboratori partecipativi sono consultabili sul sito del Comune di Alfonsine nella sezione Comune – Progetto di rigenerazione urbana dell’ex mercato coperto.

Per ricevere ulteriori informazioni sull’evento o più in generale sul progetto «Mercato riScoperto», scrivere a urp@comune.alfonsine.ra.it oppure telefonare al 3314472339 (Villaggio globale).