Elezioni Rsu Conserve Italia a Massa Lombarda: impennata di consensi alla Flai Cgil che si aggiudica 5 delegati su 6 con l’88% dei voti

Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rsu di Conserve Italia di Massa Lombarda. La Flai Cgil, a seguito dello scrutinio avvenuto il 15 giugno, si è confermata la sigla sindacale di riferimento nell’importante azienda di trasformazione alimentare della provincia di Ravenna, che solo nello stabilimento massese conta oltre 260 dipendenti.

La Flai Cgil, con il numero massimo di candidati, ha ottenuto ben oltre l’80% dei voti con un boom di affluenza, determinando l’elezione di cinque delegati sui sei da assegnare. Siamo di fronte a un’affermazione non scontata, il cui merito va riconosciuto al lavoro svolto in questi anni dalle rappresentanze sindacali della Flai.

“Il risultato ottenuto non può che renderci soddisfatti – commentano Laura Mazzesi e Alessandro Bedeschi della Flai Cgil di Ravenna -. Il rinnovo della Rsu è sempre un passaggio rilevante di partecipazione e democrazia in tutte le aziende, specie di fronte alle complessità che stiamo vivendo in questi ultimi due anni. Questo importante risultato ci consegna anche una responsabilità che onoreremo con sempre maggiore determinazione, a partire dagli impegni che ci attendono, per primo il rinnovo del contratto integrativo aziendale”.