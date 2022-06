Collina (PD) su decreto PNRR: bene OdG che impegna il governo a garantire fornitura di gas nazionale a imprese manifatturiere

“Nel corso dell’esame del decreto attuativo del PNRR, ora al Senato, è stato approvato un ordine del giorno a mia prima firma che impegna il governo a garantire la fornitura di gas nazionale alle imprese del sistema produttivo manufatturiero. Si tratta di un obiettivo in linea con gli impegni che abbiamo assunto per la transizione ecologica sostenibile”. Lo dice il senatore del Pd Stefano Collina vicepresidente e capogruppo Dem nella commissione Industria, che ha pubblicato un video sul suo profilo Facebook rivolto al collegio.

“Con l’ordine del giorno – prosegue Collina – chiediamo al governo di definire una strategia di valorizzazione delle risorse energetiche nazionali coerente con le priorità a breve termine individuate nel documento conclusivo del Consiglio europeo del 31 maggio 2022. Si tratta di sfruttare appieno le nostre risorse energetiche, soprattutto il gas, per mantenere la competitività delle nostre imprese nel periodo della transizione energetica, anche attraverso una revisione del Piano per la Transizione energetica sostenibile (Pitesai). È una scelta fondamentale affinché le nostre aziende possano programmare investimenti per la transizione ecologica, garantendo l’occupazione e la capacità di restare sul mercato”.