I giovani di Legacoop Romagna ospiti alla Casa delle Farfalle per parlare di sostenibilità ambientale

Terzo appuntamento dell’anno per Generazioni, il network dei giovani cooperatori di Legacoop Romagna. Nel pomeriggio di ieri, 23 giugno, una ventina di giovani cooperatori e cooperatrici, guidati dal coordinatore Federico Morgagni, sono stati ospiti della Casa delle Farfalle, il parco tematico di Milano Marittima gestito dalla cooperativa Atlantide.

Il gruppo di lavoro è stato accolto dalla Vice-Presidente di Atlantide Francesca Fabbrica e dal Responsabile dell’area Commerciale e Marketing Andrea Quadrifoglio che hanno ripercorso la storia della cooperativa sin dalla sua fondazione nel 1990, mettendone in evidenza l’innata vocazione alle tematiche ambientali e l’impegno costante per coniugare ecologia ed economia, per rendere il principio della sostenibilità economica viatico di sviluppo e crescita per il territorio.

Nel corso di oltre trent’anni di attività nel campo della comunicazione e didattica ambientale rivolta a scuole e imprese e della valorizzazione del territorio e dei beni culturali, Atlantide si è guadagnata un ruolo di rilievo internazionale e ha contributo alla crescita del turismo sostenibile e di una nuova cultura ambientale fra le persone e nella società.

La visita è parte di un più ampio ciclo di incontri che sta conducendo i giovani di Generazioni a conoscere le esperienze di cooperative che hanno reso il principio della sostenibilità ambientale fondamento del loro modello di impresa. Il movimento cooperativo romagnolo è fortemente impegnato sul fronte della transizione ecologica, individuata come chiave per promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, e i giovani cooperatori di Generazioni intendono fare la propria parte per accrescere ulteriormente la consapevolezza sul tema e promuovere la conoscenza di buone prassi ed esperienze innovative in materia.

Il pomeriggio si è concluso con una visita guidata di gruppo al parco tematico della Casa delle farfalle.