Cambio di rotta per il bagno Tamerici di Marina di Ravenna: nuova gestione di Valentina De Simone e Francesco Frattolillo

“Questo sarà un anno di ‘rodaggio’ per intercettare al meglio le necessità della nostra clientela: vogliamo differenziare l’offerta, giorno per giorno, per accontentare sia le famiglie sia i frequentatori più giovani della spiaggia. – racconta lo Chef Francesco Frattolillo – Certamente la proposta che mette d’accordo tutti è la cucina, mediterranea fusion romagnola per 250 coperti: il menù, composto da pochi piatti ma curati, cambia ogni settimana per dare alla nostra clientela una scelta sempre nuova”.

In settimana viene organizzata la serata del fritto (cavallo di battaglia di Francesco), mentre il venerdì e il sabato vengono organizzate serate con intrattenimento musicale: la domenica ha il suo clou, a conclusione della giornata in spiaggia, nell’aperitivo con piadina e salsiccia.

Lo stabilimento Tamerici ha un’area giochi per bambini e due campi da racchettoni per gli sportivi, mentre la spiaggia gestita da Valentina è organizzata con 206 ombrelloni. Da fine luglio sarà attiva, nelle ore più fresche del pomeriggio, una postazione dedicata ai massaggi per chi si vorrà concedere un momento di relax vista mare (il prezzo è agevolato in collaborazione con lo stabilimento balneare).

Confesercenti augura un buon lavoro a Valentina e Francesco, a cui ha fatto visita Riccardo Santoni, funzionario area turismo dell’associazione di categoria.