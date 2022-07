Inaugura a Ravenna “Il Diavolo delle carni”, macelleria di Diego Trombini

Gi appassionati della grigliata estiva e, più in generale, della carne di qualità dal 6 luglio avranno un nuovo punto di riferimento: Il Diavolo delle Carni di via Faentina. La macelleria è gestita da Diego Trombini, che dopo una ventina d’anni da dipendente in varie realtà della grande distribuzione, ha deciso di “fare il salto” e gestire in proprio un punto vendita. In un periodo non certo facile per i consumi, il nuovo punto vendita mira a coniugare qualità e una spesa adeguata per garantire alle famiglie di portare in tavola il giusto quantitativo di carne, prodotto fondamentale per una corretta alimentazione.

Oltre a tagli di prima scelta, il Diavolo delle Carni offre anche preparati che richiedono solo di essere messi in padella e altri già cucinati dai professionisti della gastronomia della rivendita. La nuova gestione è operativa dal 29 giugno ma il 6 luglio i ravennati sono invitati all’evento inaugurale: in cui si potranno gustare una selezione dei prodotti e dei salumi del negozio. Il Diavolo delle Carni si trova in via Faentina 74, nella galleria del Penny Market, con un comodo parcheggio a disposizione.