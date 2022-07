L’imprenditore ravennate Stefano Gismondi eletto alla presidenza di Formindustria Emilia-Romagna

L’imprenditore ravennate Stefano Gismondi, presidente dell’ente di formazione il Sestante, è stato eletto alla presidenza di Formindustria Emilia-Romagna, consorzio che raggruppa tutti gli enti di formazione del sistema confindustriale della regione.

La nomina è avvenuta stamani a Bologna, il mandato durerà tre anni. “L’ambito formativo segue di pari passo i cambiamenti che hanno investito in questi ultimi anni il modo di lavorare, e attraversa quindi una fase di profonda evoluzione – afferma Gismondi – L’apprendimento digitale ha oggi un ruolo decisivo per il tessuto produttivo che sta affrontando la trasformazione in corso: per accompagnare le aziende in questo nuovo scenario è necessario riportare al centro la persona e lavorare in rete con la bussola dell’innovazione tecnologica per snellire i processi, far emergere le attitudini, le abilità personali – quelle che oggi chiamiamo “soft skill” – favorendo il giusto equilibrio tra vita e lavoro. Sono tutte leve di competitività che hanno ancora un enorme potenziale da sprigionare, e lavoreremo per portare avanti quel cambiamento culturale che le affermi appieno”.