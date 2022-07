Sui banchi della Coop la valorizzazione dei prodotti locali, in particolare della Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna

Coop Alleanza 3.0 sostiene e valorizza i prodotti e i produttori locali, sviluppandone la presenza nella propria rete di vendita. Il contributo della cooperativa all’economia dei territori nei quali opera rappresenta un elemento identitario, un valore fondante, un impegno verso la società. Per questo ha avviato un processo di relazione tra i produttori con lo scopo di integrare le produzioni tra loro, favorendo lo sviluppo delle filiere territoriali.

È stato avviato un progetto per evidenziare i prodotti locali nei punti vendita di tutti i settori merceologici alimentari: dal grocery alla gastronomia, dal pane pasticceria alla pescheria, tutti i prodotti locali entro la fine del 2022 avranno una “bandierina” o un “puntatore” con la scritta PRODOTTO LOCALE.

Particolarmente strategico per la cooperativa è il settore ittico, che prevede l’inserimento e la valorizzazione delle cooperative di pesca regionali all’interno degli assortimenti. Nel territorio Ravennate l’impegno si traduce nella valorizzazione della Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna, eccellenza del territorio conosciuta ben oltre i confini regionali.

Patrimonio territoriale che Coop Allenza 3.0 considera ancor più prezioso, essendo frutto di una filiera corta tutta cooperativa. La cooperativa La Romagnola di Marina di Ravenna, in collaborazione con il Nuovo Conisub, ha infatti promosso la valorizzazione di questo prodotto creando un logo ed una etichetta che ne raccontano le caratteristiche e le peculiarità. Coop Alleanza 3.0, oltre ad inserire il prodotti in assortimento, già dal 2021 aveva realizzato una cartellonistica dedicata presso il banco pescheria che quest’anno si è ulteriormente sviluppata, in coerenza con il progetto di valorizzazione del pescato locale esteso in tutti i territori della Cooperativa .

Sono stati realizzati specifici “puntatori”, esposti nei banchi pescheria per evidenziare sia il pescato del mare Adriatico sia quello locale.