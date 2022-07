Uila Emilia-Romagna: il ravennate Sergio Modanesi riconfermato alla guida del sindacato dei lavoratori agroalimentari

I Delegati del 7° Congresso regionale della Uila dell’Emilia-Romagna svoltosi a Modena il 5 luglio 2022, hanno approvato la relazione del Segretario Regionale Sergio Modanesi unitamente ai contributi emersi dal dibattito e alle conclusioni del Segretario Generale Nazionale Stefano Mantegazza.

I 130 Delegati in rappresentanza degli oltre 14000 iscritti hanno riconfermato alla guida dell’Organizzazione regionale il ravennate Sergio Modanesi.

“La Uila ritiene importante che nel dopo covid-19 si torni alla normalità e venga ripreso il confronto col Governo in particolare sui temi della fiscalità e della previdenza – hanno spiegato al Congresso – . I Delegati nell’esprimere tutto il loro dissenso sulla invasione armata dell’esercito russo nei confronti della Ucraina, auspicano l’immediato ritorno alla libertà del popolo ucraino e il conseguente accordo di pace. L’Italia e l’Unione Europea dovranno attivarsi per ricostruire una forte autonomia economica ed energetica basata su innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale nel rispetto della qualità dei prodotti e dei contratti di lavoro. Il consolidamento del sistema democratico europeo passa attraverso nuove regole comuni fra i Paesi federati sul piano politico, fiscale ed economico”.

“La Uila ritiene fondamentale ridare valore al lavoro attraverso il rinnovo dei contratti e che gli stessi portino ad un forte e strutturato recupero del potere d’acquisto dei salari – prosegue la nota inviata dal sindacato dei lavoratori agroalimentari -. La Uila si impegna ad utilizzare la bilateralità per creare nuova occupazione nello scambio fra domanda e offerta di lavoro e a consolidare i rapporti di lavoro puntando sui contratti a tempo indeterminato per ridurre la precarietà e utilizzando l’apprendistato come strumento d’ingresso per i giovani e le donne nelle aziende. Il merito dovrà essere sempre più il criterio premiante senza alcuna discriminazione di genere. La cultura della sicurezza dovrà essere praticata in maniera metodica in tutte le realtà produttive”.

I Delegati apprezzando lo sforzo organizzativo della Uila nazionale hanno chiesto di incrementare a livello territoriale la formazione sindacale per le RSU e gli Attivisti.

Il Congresso ha espresso apprezzamento per i risultati ottenuti in tutti i rinnovi contrattuali, sia nazionali che locali. “La contrattazione, unico strumento per tutelare i salari e i diritti dei lavoratori, dovrà essere estesa il più possibile in tutte le aziende agroalimentari”.

La Uila, in sinergia e collaborazione con la Uil regionale e le Uil territoriali, chiede un comune impegno per ampliare i recapiti e i servizi dell’ITAL e del CAF in tutti i Territori emiliano romagnoli. La maggiore capillarità dei servizi consentirà una ulteriore crescita della Uila e della Uil.