Energia. Federconsumatori: “Il mercato tutelato è stato prorogato al 10 gennaio 2024. Non fatevi ingannare dalle trappole dei call center”

Siamo più che abituati a ricevere telefonate da parte degli operatori dei call center che ci invitano a “cambiare gestore o contratto“. Spesso una delle scuse usate è “la fine del mercato tutelato dell’energia” che riguardi corrente elettrica o gas metano.

A tale riguardo, Federconsumatori ricorda che “NON vi è l’urgenza, per i consumatori, di fare la scelta immediatamente”. Il tempo di valutare l’andamento del mercato c’è poichè “il mercato tutelato, per le microimprese con una potenza impegnata inferiore a 15 KW è stato prorogato al 1° gennaio 2023, mentre per tutte le famiglie il mercato tutelato è stato prorogato al 10 gennaio 2024″.

“Molti call center continuano a ossessionare le famiglie ormai da più di due anni – proseguono da Federconsumatori – . Affermano che l’abolizione del mercato tutelato è imminente e, quando si accorgono che l’interlocutore è una persona anziana o uno straniero, non esitano ad affermare che la mancanza di una scelta potrebbe portare a una interruzione dell’erogazione della corrente elettrica”.

“Ovviamente, le informazioni fornite sul contratto proposto sono le più generiche possibili, senza dare il tempo al consumatori di informarsi” proseguono.

“La fine del mercato tutelato dell’energia è costantemente rinviata, di anno in anno – chiariscono da Federconsumatori – . Il motivo è assai semplice: per i consumatori che lo desiderino, è già possibile passare al cosiddetto “libero mercato”, ma il prezzo di tutela fissato dall’Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente ( ARERA) resta l’unico riferimento esistente per stabilire se le offerte del libero mercato siano convenienti o no. Abolire il mercato tutelato significherebbe un aumento del caos oggi esistente. I vari gestori sono ormai, per entrambe le fonti di energia, più di 580.

“Non resta che diffondere nuovamente questa importante informazione che ripetiamo: il mercato tutelato è stato prorogato al 10 gennaio 2024. Non cadiamo nelle trappole di chi ci vuole costringere a una scelta senza una corretta informazione. Rivolgetevi a Federconsumatori per le spiegazioni necessarie in questa complessa materia” concludono da Federconsulatori.

Link di ARERA: https://www.arera.it/it/consumatori/finetutela.html