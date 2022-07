Settore agricolo colpito da siccità e cavallette: Cassa di Ravenna Spa mette a disposizione plafond per finanziamenti agevolati agli agricoltori

La Cassa di Ravenna Spa, per sostenere con tempestività le famiglie e gli operatori del settore agricolo colpiti e penalizzati dalla pesante siccità che si sta registrando, aggravata ora anche dal fenomeno delle cavallette, ha immediatamente messo a disposizione un plafond per finanziamenti agevolati, atti a fronteggiare le prime esigenze dei danni causati soprattutto alle colture dell’ortofrutta.

Tali finanziamenti, a condizioni e tassi particolarmente vantaggiosi e senza costi di istruttoria, sono riservati a tutti coloro che entro il 31 marzo 2023 attesteranno di aver subito danni in relazione alle calamità sopra indicate.

I finanziamenti possono essere erogati, per singolo beneficiario, fino ad un massimo di 150.000 euro attraverso apertura di credito in conto corrente della durata massima di 18 mesi oppure finanziamenti chirografari della durata massima di 48 mesi o ipotecari della durata massima di 144 mesi, con rate mensili e zero diritti di istruttoria.