Faenza al Tavolo territoriale del turismo Italia-San Marino: in programma una puntata tv tutta dedicata alla città

Nella giornata di venerdì la Repubblica del Titano ha ospitato la presentazione della parte esecutiva del ‘Progetto TTT’, il Tavolo territoriale sul turismo al quale siedono rappresentanti dell’Italia, di San Marino, delle regioni dell’Emilia-Romagna e Marche, quelli di 119 comuni italiani e dei nove castelli della Repubblica del Titano. All’interno del Progetto TTT è stato presentato ‘The lovely places’, piano di promozione turistica sviluppato nell’ambito del ‘Progetto di sviluppo del turismo sostenibile’, lavoro nato dalla sinergia tra le regioni Emilia-Romagna e Marche, ideato dal Ministero italiano per i beni e le attività culturali assieme alla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino e sostenuto dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO).

Uno dei momenti promozionali sarà ‘Terranostra’ programma televisivo che racconterà la storia di San Marino e dei borghi romagnoli e marchigiani. Gli attori Sonia Grassi e il comico bolognese Vito faranno da ciceroni per i telespettatori accompagnandoli, per ogni puntata, alla scoperta delle perle turistiche delle nostre zone, illustrando le loro caratteristiche posizione geografiche, il patrimonio storico, artistico e le bellezze naturalistiche. Luoghi che nel tempo sono diventati zone strategiche per il settore turistico esperienziale e che hanno dato vita a prodotti enogastronomici diventati simbolo di un territorio; attraverso le storie di artigiani e produttori che si impegnano a difendere le tradizioni e la sostenibilità del territorio gli spettatori potranno quindi conoscere parti di territorio che racchiudono grandi peculiarità e bellezze”.

Tra le puntate in onda una sarà interamente dedicata a Faenza. Lo speciale, della durata di 60 minuti, girato in oltre dieci punti di interesse della città, dal centro storico fino alla Torre di Oriolo dei Fichi, mostrerà i principali asset dell’offerta turistica della città manfreda, tra itinerari e percorsi di scoperta che valorizzeranno l’identità del territorio.

All’incontro, al quale hanno partecipato tra gli altri il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia e il Segretario di Stato per il turismo di San Marino, Federico Pedini Amati, per il Comune di Faenza erano presenti il vicesindaco, Andrea Fabbri e la dirigente del Settore Cultura, Benedetta Diamanti.

“Questa -ha sottolineato il vicesindaco Andrea Fabbri– è una grande opportunità per Faenza, un canale di comunicazione di grande impatto e che raggiungerà moltissimi spettatori anche per le molte repliche, sia in streaming che on demand, della puntata sulla nostra città. Quando ci è stato offerto di partecipare, abbiamo aderito subito all’invito per sedere al Tavolo per il turismo; per questo siamo grati alla Repubblica di San Marino e al suo Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, per aver permesso a Faenza, pur non essendo un piccolo borgo, di poter partecipare al progetto per raccontare la nostra città”.

La puntata su Faenza sarà trasmessa domenica 7 agosto, alle ore 13, sulla rete San Marino Rtv, rete nazionale visibile in tutta Italia sul digitale terrestre sul canale 831; sarà in onda anche sulla piattaforma Sky al canale 520 e su Tivùsat, al canale 93; repliche: lunedì 8 agosto (ore 21), mercoledì 10 (ore 23.15) e venerdì 12 (ore 9.40). Il programma sarà inoltre disponibile in streaming sul sito www.sanmarinortv.sm e rimarrà disponibile ‘on demand’ nella sezione Rtv Play.