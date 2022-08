Ravenna. Lavoratori della Cmc di nuovo in presidio, in contemporanea a un incontro al Mise

Prosegue lo stato di agitazione permanente delle lavoratrici e dei lavoratori della Cmc, e oggi, venerdì 5 agosto, si è tenuto un nuovo presidio “per sollecitare la risoluzione di una situazione di crisi che investe migliaia di persone” comunicano Feneal Uil e da Fillea Cgil.

L’iniziativa si è tenuta a Ravenna dalle ore 15 davanti alla sede della cooperativa in via Trieste, ed è stata organizzata da Feneal Uil e Fillea Cgil e si è svolta in contemporanea alla riunione prevista con il Ministero dello Sviluppo economico. L’incontro si è tenuto in videoconferenza e ha previsto la partecipazione dei rappresentanti dei sindacati nazionali e territoriali, della Regione Emilia Romagna e delle autorità locali.