Rc auto: a Ravenna +10,1%; inflazione e fine degli sconti fanno risalire i premi

Brutte notizie per gli automobilisti ravennati; dopo i carburanti, anche il costo dell’Rc auto è tornato a salire tanto è vero che, come evidenziato dall’Osservatorio di Facile.it, a luglio 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Ravenna occorrevano, in media, 425,00 euro, vale a dire il 10,1% in più rispetto a inizio anno. L’area, oltre ad aver registrato il secondo incremento più alto della regione, risulta essere anche la provincia dell’Emilia-Romagna dove, lo scorso mese, assicurare una vettura costava di più.

Ad incidere sul trend al rialzo non solo il fatto che molte delle scontistiche messe in atto dalle compagnie durante la pandemia si stanno esaurendo, ma anche che i costi dei sinistri stanno crescendo a causa dell’inflazione.

L’aumento delle tariffe medie rilevato da gennaio a luglio 2022 è stato registrato, seppur in misura differente, in tutta l’Emilia-Romagna: a guidare la classifica degli incrementi consistenti è la provincia di Modena (+10,2%, 397,48 euro), seguita da Ravenna (+10,1%, 425,00 euro) e Forlì-Cesena (+9,3%, 393,76 euro). Continuando a scorrere la graduatoria emiliano-romagnola si posizionano, a pari merito, Ferrara (381,03 euro) e Bologna (412,99 euro), aree che a luglio hanno registrato un aumento del premio medio del 6,7%, e Parma (+6,6%, 385,08 euro). Chiudono la classifica Reggio Emilia (+6,2%, 412,59 euro) e Rimini (+2,2%, 422,81 euro).

I dati completi dell’osservatorio Rc auto a Ravenna e provincia sono disponibili a questo link: https://www.facile.it/assicurazioni/osservatorio/rc-auto-ravenna.html

Di seguito la tabella riassuntiva delle variazioni regionali e provinciali: