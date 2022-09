Natura Nuova di Bagnacavallo protagonista al Salone internazionale del bio e del naturale 

Natura Nuova, l’azienda di Bagnacavallo specializzata nella produzione di prodotti a base di frutta fresca e di ingredienti vegetali, dall’8 all’11 settembre parteciperà al Sana di Bologna, il Salone internazionale del biologico e del naturale (padiglione 29, Stand D42). La società attraverso i propri brand Frullà e Compagnia Italiana, promuove uno stile di vita sano e sostiene pratiche di consumo responsabile, ispirandosi ai principi dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile. Non perde quindi occasione di partecipare a eventi dedicati a questi aspetti dell’alimentazione (a fine luglio era presente al Biofach di Norimberga, l’evento fieristico internazionale più importante rivolto all’alimentazione biologica).

Frullà, il marchio delle polpe di frutta fresca in vaschetta e sacchetto, presenta al SANA alcune novità realizzate con materia prima certificata Demeter. La certificazione Demeter, marchio di qualità per i prodotti derivati da terreni preparati e coltivati attraverso l’agricoltura biodinamica, è stata recentemente acquisita da Natura Nuova che già da anni vanta la certificazione bio. Sul versante ingredienti vegetali, Compagnia Italiana, forte della propria vocazione nella ricerca e nella specializzazione, presenterà alcune interessanti novità, come il Tofu aromatizzato alle erbe, ampliando così la gamma dei prodotti vegetali con referenze insaporite e, appunto, aromatizzate.