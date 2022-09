Bassa Romagna in fiera, il programma di martedì 13 settembre

Continuano gli appuntamenti con la XXVIII edizione di Bassa Romagna in fiera, la grande campionaria che animerà il centro storico di Lugo fino a domenica 18 settembre con oltre duecento espositori da tutti i settori merceologici.

In Agorà, al centro del Pavaglione, alle 17.30 si terrà l’ultimo appuntamento del progetto di Cna «Bassa Romagna competitiva: attrattività, sostenibilità e innovazione», durante il quale sarà tracciato un bilancio dell’attività e saranno discusse, alla luce di quanto emerso nei cinque incontri precedenti, le prospettive del territorio in una tavola rotonda e sarà consegnato un riconoscimento alle aziende che hanno partecipato alla rassegna quali testimoni delle rispettive filiere. Intervengono Monia Morandi (responsabile Cna Industria e Innovazione), Nicola Iseppi (responsabile Cna Bassa Romagna), Massimo Baroncini (presidente di Cna Bassa Romagna), Massimo Mazzavillani (direttore generale Cna di Ravenna), Matteo Battistelli (dirigente del Polo tecnico professionale di Lugo), Omar Montanari (presidente di Cna Industria Ravenna). Modera il giornalista Alberto Mazzotti. Durante la serata anche un recital con con Gianni Parmiani.

A LuOgo, l’installazione temporanea ai piedi della Rocca Estense frutto della sinergia tra il collettivo orizzontale e l’azienda agricola lughese Edilpiù, in piazza Martiri alle 17.45 ci sarà la presentazione del libro musicale Nina la viaggiatrice, preceduta da un breve concerto a cura di Melodicanto (Lucia Toni e Mara Luzietti), in collaborazione con Bicreative (Fabiola Baroncini). Melodicanto è un percorso espressivo-musicale rivolto ai bambini e alle loro famiglie nato nel 2014, a cura di Mara Luzietti e Lucia Toni, musicoterapeute. Nel 2018 viene prodotto il loro primo disco di canzoni inedite dedicate alle famiglie, Melodicanto. Nel 2019 Mara e Lucia incontrano l’illustratrice Fabiola Baroncini (Bicreative) e decidono insieme di coniugare musica e immagini. Nasce così l’idea di produrre un libro musicale Nina la viaggiatrice.

Alle 19 sempre a LuOgo ci sarà il laboratorio elettromeccanico «Ipsinfiera», a cura degli studenti dell’Ipsia di Lugo.

Alle 21 torna ad accendersi l’Agorà con «Scuola impresa innovazione, esperienze a confronto»; intervengono Lara Gallegati (presidente di Confartigianato Bassa Romagna), Morena Diazzi (direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa della Regione Emilia-Romagna), Matteo Battistelli (dirigente del Polo tecnico professionale di Lugo), Davide Collini (Cero di B-Plas Srl), Francesco Tondini (presidente provinciale Giovani imprenditori di Confartigianato). Nel corso della serata verrà presentato il video sul Polo tecnico professionale realizzato grazie al contributo di Confartigianato.

«Bassa Romagna in fiera» è organizzata da Ferrara Fiere Congressi, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e con il Tavolo per l’imprenditoria della Bassa Romagna. Il programma completo è disponibile su www.bassaromagnainfiera.it.