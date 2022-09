La replica: il settore Home Restaurant è legale mentre Confcommercio continua a diffamare

Per diritto di replica ospitiamo questo intervento di Home Restaurant Hotel srl in relazione a un articolo da noi pubblicato nell’ambito delle iniziative organizzate alla Fiera Biennale di Lugo. “Tutto quello che sto per dirvi è falso”, scritto da Andrea Guolo e interpretato dall’attrice Tiziana Di Masi per la regia di Maurizio Cardillo, è lo spettacolo che Confcommercio Ascom Lugo offre al pubblico, nello spazio Agorà della 28^ Bassa Romagna in Fiera, questa sera giovedì 15 settembre.

Home Restaurant Hotel, azienda leader nel settore del Social Eating con marchio brevettato al Mise nel 2016, replica che “il Garante per la Concorrenza già nel 2017 affermando che il disegno di legge n. 2647 rischiava di introdurre “limitazioni all’esercizio dell’attività di Home Restaurant che non appaiono giustificate” ha altresì chiarito in modo chiaro preciso e concordante che l’attività di Home Restaurant non può essere mai considerata in concorrenza con le altre attività di ristorazione classica e del

circuito horeca.

FIPE va contro anche ciò che ha deliberato il Ministero dell’Interno tramite la nota n. 557/PAS/U/001505/12000.A del 31/1/2019. Il Ministero dell’Interno, oltre che il Garante della Concorrenza, è stato chiaro: se l’attività di Home Restaurant è diretta a particolari soggetti ed è svolta occasionalmente, allora essa non sarà assoggettata alla disciplina di somministrazione di alimenti e bevande e quindi non è attività in diretta concorrenza. In caso contrario e quindi se rivolta a un pubblico indistinto, sebbene esercitata occasionalmente, essa sarà classificata come somministrazione di alimenti e bevande. Il nostro intento non è andare contro chi svolge quotidianamente un lavoro, paga le tasse, ha effettuato vari investimenti e deve portare avanti un’attività con tutte le difficoltà del nostro sistema fiscale”.

“L’attività di Home Restaurant, – spiegano – per chi la svolge occasionalmente e si rivolge solo a particolari soggetti, è un servizio che viene reso con l’intento non di arricchirsi illegittimamente ma di far conoscere la propria passione e le proprie prelibatezze, prediligendo il km 0, la cultura locale e mettendo a disposizione la propria casa fornendo un clima casalingo.

Home Restaurant Hotel srl vanta oltre 5 mila utenti registrati con 670 Home Restaurant regolarmente protocollati dalla Questura (Polizia di stato) della propria provincia.