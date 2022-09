Bassa Romagna in fiera: il programma di venerdì 16 settembre

Prosegue il ricco programma «extra fiera» con gli appuntamenti di venerdì 16 settembre alla 28esima edizione di Bassa Romagna in fiera.

Dalle 18 a LuOgo sono protagoniste le Donne Imprenditrici: nell’ambito di un dialogo, condotto dalla giornalista Chiara Bissi, alcune imprenditrici della Bassa Romagna – Silvia Cocchi, Elisa Lama e Melissa Pignatta – racconteranno il loro modo di essere dirigenti e il coinvolgimento come mentor nel progetto WO.MEN – Women in mentoring, che verrà presentato dalla dott.ssa Mirella Dalfiume. Interverrà Elena Zannoni, Coordinatrice prov. Ra Legacoop Romagna, in qualità di rappresentante del Tavolo dell’imprenditoria della Bassa Romagna.

In Agorà contemporaneamente prende il via il ricco programma proposto da Confesercenti che vedrà il susseguirsi di più focus sull’impresa: alle 18 «Sostenibilità anche in ambito commerciale: come è evoluto il concetto di sviluppo sostenibile e come cambia il modo di stare sul mercato», interviene il dott. Alessio Alberini – Parma, Sustainability Manager; alle 19:30 «Chicchi/e di caffè: nozioni di caffè: incuriosire, appassionare, avvicinare persone (privati e pubblici esercizi) al mondo del caffè»; alle 20:30 «Che splendida impresa»: gara di cocktail.

Infine alle 21 «‘Musica solida’, l’onda lunga del disco in vinile tra moda, realtà storia e futuro». Intervengono: Alex Paletta Radio Capital Roma, Cristiano Adamo, Il Vinilificio Bologna, Lorenzo Guerra, Flexi Dischi Lugo, Lorenzo Nada, dj produttore Bologna, Max De Giovanni – autore, dj Ravenna, Rocco Pandiani Right Tempo Milano. Modera: Matteo Garavini.

«Wo.men in mentoring» è finanziato dalla legge regionale numero 6 del 27 giugno 2014 «Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere» e in adesione al bando regionale del 14 giugno 2021 «per la presentazione di progetti volti a sostenere la presenza paritaria delle donne nella vita economica del territorio». Il progetto è coordinato dal Settore Governance e Comunicazione, Sviluppo e Progetti strategici dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Bassa Romagna in fiera» è organizzata da Ferrara Fiere Congressi, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e con il Tavolo per l’imprenditoria della Bassa Romagna. Il programma completo è disponibile su www.bassaromagnainfiera.it.