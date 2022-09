Lugo. Presentazione di “wabbuo”, il primo social commerce del lavoro

Romagna: terra dei motori, dell’imprenditorialità e della simpatia. Fino ad oggi l’abbiamo vista così. Ora c’è una novità: il territorio romagnolo si prepara ad accogliere una startup innovativa a vocazione sociale. Il mondo del lavoro si appresta a trasferirsi su internet, ma non c’è oggi uno strumento in grado di far funzionare bene le relazioni tra domanda e offerta. La startup si prefigge un obiettivo molto importante: risolvere i problemi di un macrosettore che i due fondatori definiscono “contaminato da inefficienze e in ritardo nel processo di digitalizzazione”.

Il progetto ha grandi ambizioni, con una vision ed una scalabilità internazionale. Nelle parole dei due fondatori, “è un’importante opportunità di business, sia per le imprese first movers in questo mercato, sia per il territorio.

I risultati avranno ricadute positive anche sul tessuto socio-economico e sulle istituzioni”.

Ma di cosa si occupa nello specifico questa startup? Lo scopriremo durante il tour di conferenze in programma sul territorio nazionale per portare il paese verso la nuova rivoluzione industriale. Le prime tappe del roadshow si svolgeranno in Romagna ed in Campania, le terre di origine dei due fondatori: Luigi De Simone, 36 anni, architetto campano domiciliato in Romagna già da alcuni anni, e Luca Morozzi, romagnolo, 31 anni libero professionista. Entrambi abitano a Lugo. Sono pronti a far diventare la Romagna la regione da prendere ad esempio come terra d’elezione per le imprese innovative.