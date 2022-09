A Lugo la 26esima edizione del “Delirio dell’Economia”

Il Movimento Internazionale di Riconciliazione (MIR) di Lugo organizza un incontro/ seminario dal titolo Cambiare il pensiero.

L’appuntamento è alle 20.30 di venerdì 30 settembre nella sala Estense della Rocca di Lugo. È la 26esima edizione del “Delirio dell’economia” e a dialogare con il pubblico sono state invitate Carla Benedetti dell’università di Pisa e Linda Maggiori, giornalista ambientalista, blogger e scrittrice che vive a Faenza.

Il tema dell’incontro allude alla necessità di cambiare seguendo questo ragionamento: …”siamo ben consapevoli, grazie agli appelli di testimoni, Istituzioni e di molti Premi Nobel, che dovremmo prendere le distanze dall’attuale modello di sviluppo illimitato, che ripudiamo ma che di fatto ci lega ad esso come un Capitano Achab sulla groppa della Balena Bianca. Se nelle significative pagine di Melville, diviene una lotta impari, una sentenza senza appello, possiamo ancora sperare in una via d’uscita? Possiamo ancora cercare e praticare una soluzione possibile?”.

L’ingresso è libero e l’appuntamento si svolge anche con la collaborazione di Dama Copies, la bottega del commercio equo e solidale Chicco di Senapa, libreria Alfabeta, Natura Nuova, Cora. L’evento ha il patrocinio del Comune di Lugo.