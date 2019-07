A Marina di Ravenna due week end per degustare la Regina dell’Adriatico

Torna la Sagra della Cozza organizzata dalla pro loco di Marina di Ravenna. La manifestazione, giunta alla settima edizione, che vede la cozza protagonista, servita in diverse ricette, ha conosciuto negli anni un successo crescente.

Questi i piatti proposti: pasta al sugo di cozze, cozze gratinate e cozze alla marinara e, solo per il primo weekend, la cozza fritta. La sagra è infatti organizzata in due weekend: il 19-20-21 luglio e il 26-27-28 luglio. Lo stand della pro loco aprirà alle 18.30 nell’ex Stabulario (via delle Nazioni 8).

Al bacino pescherecci nell’ambito di Spiagge Soul suonerà la Soul Brass Band (il 19 luglio), The Silver Combo (20 luglio) e The Drive Band (21 luglio). Tutti i concerti inizieranno alle 21.30. Gli amanti dell’arte potranno passeggiare fino alla galleria Faro Arte (piazza Marinai d’Italia) per ammirarre la mostra Trasformazione, collettiva di giovani messicani e italiani organizzata da Capit. Per tutti i tre giorni sarà aperta lungo viale delle Nazioni “Expo della Cozza”, la fiera di artigianato artistico ed etnico, prodotti naturali, erboristeria, collezionismo ed oggettistica.

Il 22 luglio gli stand dello Stabulario di Marina di Ravenna saranno ancora aperti ma questa volta per un evento che non fa parte della Sagra della Cozza. Si terrà infatti la serata del Pescatore, dedicata alla canzone di Fabrizio De André in cui sarà possibile degustare la ricetta originale del risotto del Pescatore di Adriano Civenni cucinata dal figlio Luca.