Faenza. La Cura del Soul alla quinta serata di “Oriolo di sera”

Nuovo appuntamento mercoledì 10 luglio per la rassegna estiva di musica live e sapori tipici “Oriolo di Sera”, alla Torre di Oriolo (Faenza), ai piedi dell’antica torre medievale, aperta per l’occasione per visite guidate al chiaro di luna. Domani 10 luglio la colonna sonora della serata sarà firmata da La Cura del Soul, band nata dalla complicità di otto musicisti provenienti da esperienze diverse che propone un repertorio ispirato a Joss Stone, Otis Redding e The Committments.

Come da tradizione, dalle ore 20 alle 24 ci sarà la possibilità di cenare con piatti e golosità artigianali, partecipare a visite guidate al castello al chiaro di luna e far divertire i più piccoli grazie alle animazioni di Tata Fata. Per informazioni sulle singole serate www.torredioriolo.it, pagina Facebook “Torre di Oriolo” o tel. 333.3814000.