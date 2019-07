Faenza nel cuore. Evento confermato. Si svolgerà al teatro Masini, sempre alle ore 21

Viste le precarie condizioni meteo, anzichè nella piazza della Molinella, il talk show e la premiazione di “Faenza nel Cuore 2019” avverrà al Teatro Masini, sempre alle ore 21 – comunicano gli organizzatori.

Il talk show sarà condotto dall’attrice e comica Maria Pia Timo, affiancata, per l’occasione dal marito vignettista e scrittore, Roberto Pozzi. Sul palco saliranno e si esibiranno Alessandro Ristori, I Masa, Iza e Sara e tanti ospiti a sorpresa.

Durante la serata verranno consegnati i premi “Faenza nel Cuore 2019” ad: Alessandro Briccoli, Carlotta Ragazzini, Massimo Resta, Alice Tomat, Valter Dal Pane (alla memoria), Debora Donati, Alessandro Ristori e Giordano Sangiorgi.

Un’occasione unica per vivere allegramente la città e per programmare insieme ulteriori iniziative per il bene di Faenza.

La serata è organizzata in collaborazione con Ridens, Hoop, MEI, Tipografia Valgimigli e Oasi Lavoro.