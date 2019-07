Università. Accordo quadro tra Alma Mater e Curti Costruzioni Meccaniche per attività di ricerca

E’ stato firmato un accordo quadro di collaborazione tra l’Università di Bologna e la Società Curti Costruzioni Meccaniche per lavorare insieme nei prossimi cinque anni su progetti e attività non solo nell’ambito delle macchine automatiche, ma anche su più temi trasversali e di interesse per le specifiche divisioni dell’azienda (Packaging con materiali alternativi plastic-free, Co-Engineering, Wire Processing, Aerospace ed Energia), coinvolgendo diversi Dipartimenti (Chimica, Ingegneria, Centri interdipartimentali sui Materiali e Aerospaziale, Scienze Statistiche e Matematica, Economia, Fisica).

Il rapporto con Curti Industries è in essere già da diversi anni, ed ha portato all’attivazione di diversi tirocini nell’ambito progettazione e produzione, economico e logistico, ma anche ad assegni di ricerca e progetti di ricerca altamente innovativa commissionata con docenti dell’Alma Mater.

Con il nuovo accordo si consolidano, quindi, nuove forme di collaborazione e si strutturano le attività di ricerca e placement che permetteranno l’ampliamento a progetti sinergici e multidisciplinari con l’Ateneo, con particolare nel settore aerospace, in quello dei materiali innovativi per il packaging nell’ambito trasversale della circular economy.

L’accordo con Curti rientra nell’ambito degli obiettivi di Ateneo e rende ancora più forti e strutturate le forme di collaborazione tra impresa e università. L’Università di Bologna, infatti, negli ultimi anni, ha sviluppato una sempre maggiore attenzione al territorio e alle sue imprese, siglando più di 30 accordi quadro di collaborazione ad ampio raggio e dotandosi di un’apposita Area dedicata alla Terza missione, intesa come l’insieme delle attività con le quali l’università entra in interazione diretta con la aziende, affiancando le missioni tradizionali di insegnamento e di ricerca.

Curti SpA. Nasce ad Imola nel 1955 con il nome O.M.P.I. (Officina Meccanica di Precisione Imola), grazie all’iniziativa imprenditoriale del Sig. Libero Curti.

L’azienda inizialmente realizza parti e macchine in conto terzi, nei settori tessile ed agricolo. Le dimensioni dell’impresa crescono rapidamente rendendo necessaria una sede adeguata. Nel 1968 nesce il nuovo stabilimento a Castel Bolognese, a pochi chilometri da Imola e l’azienda assume l’attuale denominazione.

Oggi è una delle più importanti realtà indstriali in Romagna, operante in diversi settori, attraverso 6 divisioni strategiche di business, 12 società partecipate e contrallate ed oltre 500 dipendenti nel gruppo.

A Castelbolognese Curti produce macchine automatiche e sotto-assiemi complessi per diverse applicazioni industriali, grazie alle sue forti competenze nel settore della meccanica. Oggi l’offerta di valore della società, è articolata in 6 unità di business, tutte orientate alla ricerca ed innovazione in settori ad alto coefficiente tecnologico.

L’azienda è specializzata nella progettazione e produzione di macchine automatiche (settore alimentare e farmaceutico) e nel settore aerospaziale, dove da oltre trent’anni realizza componenti e gruppi in leghe pregiate per velivoli civili e militari. Sempre nell’aerospace ha appena completato il progetto di Zefhir, un elicottero biposto interamente progettato e realizzato in Curti , che si posiziona al top come prestazioni, sicurezza e design. Infine, con la partecipata npc di Imola, progetta e realizza nanosatelliti con sistema di deorbiting.

Curti è anche leader mondiale nella costruzione di linee automatiche per la lavorazione di cavi elettrici (settore automotive ed elettrodomestici). Infine, nel settore della circular economy, Curti fornisce soluzioni innovative per la produzione di energia e recupero di materiali, con gassificatori e piro-gassificatori.

www.curti.com e www.zefhir.eu e www.npcspacemind.com