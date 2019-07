Al Comune di Faenza si riunisce “La cabina di regia” della partecipazione

Domani, giovedì 11 luglio, alle ore 18.30, presso la sala Gialla del Comune di Faenza (piazza del Popolo 31) è convocato un nuovo incontro della cabina di regia della partecipazione. Aperta agli amministratori, ai rappresentanti dei Quartieri e a tutti i cittadini, la cabina di regia è il tavolo di approfondimento dell’Unione della Romagna faentina volto a definire strumenti e iniziative collegate al tema della partecipazione dei cittadini.

Obiettivo delle riunioni avviate nei mesi scorsi è quello di definire un Regolamento per la partecipazione valido per l’Unione della Romagna faentina e per i sei Comuni aderenti, introducendo forme di coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nella vita amministrativa e politica dell’Unione. Nell’incontro di giovedì si farà il punto sulla bozza di Regolamento degli istituti di partecipazione e sul progetto degli “indicatori partecipati”. L’appuntamento sarà inoltre l’occasione per informare i consiglieri comunali neoeletti sull’attività svolta fino ad oggi dalla cabina di regia.