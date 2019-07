Faenza nel Cuore. Trionfo per la serata talk-show: Teatro Masini gremito

E’ stato un trionfo la serata talk-show di “Faenza nel Cuore”. Prevista in piazza della Molinella, considerate le precarie condizioni meteo, si è spostata all’interno del Teatro Masini che si è riempito in ogni ordine di posto, nonostante l’afa.

Il talk show condotto dall’attrice e comica Maria Pia Timo, affiancata, per l’occasione dal marito vignettista e scrittore, Roberto Pozzi è stato brillante e pieno di sorprese. Durante la serata si sono esibiti I Masa (che hanno riscosso numerosi applausi e risate), l’eccellente voce di Sara (del duo Isa & Sara) e un emozionato, quanto straordinario Alessandro Ristori.

L’associazione culturale “Faenza nel Cuore” ha premiato Alessandro Briccoli, Carlotta Ragazzini, Massimo Resta, Alice Tomat, Valter Dal Pane alla memoria (per lui presenti i figli e la moglie), Debora Donati, in collegamento video da Punta Marina dove in contemporanea inaugurava il bagno “Insieme a Te” dedicato al marito, Giordano Sangiorgi e Alessandro Ristori che ha ricordato come Faenza per lui è sempre nel cuore e questo premio è uno dei più belli ed importanti ricevuti in carriera.

Entusiasta la Presidente di Faenza nel Cuore, Francesca Goni che ha dichiarato: “una serata divertente, partecipata e brillante , un’occasione unica per vivere Faenza e per rilanciare quell’entusiasmo che mancava da tempo”.

La serata è stata organizzata in collaborazione con Ridens, Hoop, MEI, Tipografia Valgimigli e Oasi Lavoro.