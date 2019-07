Nostrarte torna alla Molinella di Faenza con la Favola Cosmica

Mercoledì 10 luglio alle ore 21.15 Nostrarte torna alla Molinella di Faenza con la classica favola estiva realizzata dalla Compagnia delle Feste. Adatta per adulti e bambini dai 4 anni in su, la Favola Cosmica di Tiziana Asirelli non deluderà. Da qualche tempo la Costellazione della Gioia non è più felice: le tre figlie, nonché principesse, del Matemago Saturnino Cirillo sono scomparse! Tempesta Fulminella le ha fatte rapire per vendetta e rinchiuse nella Nebulosa della Solitudine.

Saranno il leggendario Mago della Luna e tre valorosi principi a risolvere la situazione per il meglio. Scope volanti, stelline parlanti, maghi smemorati e streghe infuriate non mancheranno di divertire grandi e piccini. E per tutti i bimbi, al termine dello spettacolo, ci sarà un piccolo omaggio “stellare”.

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso la Sala Fellini (p.zza Santa Maria foris portam 2, Faenza). Biglietti interi 10 euro ridotti (7-12 anni) 5 euro gratuito per i bambini fino ai 6 anni compresi.

Info e prevendita: Bottega Bertaccini, Corso Garibaldi 4, Faenza, 0546 681712 – info@bottegabertaccini.it