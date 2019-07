Investito davanti al Clan Destino. Grave 24enne ricoverato al Bufalini. La 21enne alla guida positiva all’alcool test

Incidente stradale nel cuore della notte, in via Baccarini a Faenza. Un 24enne è stato investito da una vettura, poco dopo le 3 della notte tra venerdì 12 e sabato 13 luglio, davanti al locale Clan Destino.

Il giovane di origine straniera, stava attraversando la strada, quando improvvisamente la vettura, guidata da una 21enne faentina, lo ha travolto.

Immediato l’intervento del personale del 118, con ambulanza e auto con il medico a bordo. Dopo le prime cure sul posto, il 24enne, è stato ricoverato al Bufalini di Cesena, in codice di massima gravità.

Sul luogo del sinistro sono giunti sia i Carabinieri che la Polizia di Stato. La ragazza, che era alla guida dell’auto, è stata sottoposta all’alcol test ed è risultata positiva, con valori al di sopra di 0,80. Per lei è scattata la denuncia per guida in stato d’ebbrezza e lesioni stradali.