Teatro Ragazzi. A Faenza arriva ‘Rodarissimo: Girandole di storie per giocare’

‘Rodarissimo. Girandole di storie per giocare’ è lo spettacolo che la compagnia Teatro dell’Orsa presenterà in Piazza Nenni a Faenza lunedì 15 luglio alle ore 21.15 per la rassegna Teatro Ragazzi nella Molinella. Lo spettacolo è scritto da Monica Morini che ne è anche interprete – accompagnata in scena dal pianista Gaetano Nenna – come “Fata delle Storie”, arrivata per spolverare la fantasia ai bambini, a quelli che guardano troppa televisione e ascoltano poche storie.

“Le storie servono proprio perché in apparenza sembrano non servire a niente” – come diceva Gianni Rodari, fonte di ispirazione dello spettacolo -, “servono alla poesia, alla musica e all’uomo intero o meglio ancora a completare l’uomo”.

Dunque una girandola di storie, accompagnate dalla musica, che corrono sul filo del telefono dove i protagonisti sono tutti in viaggio: Giovannino Perdigiorno che finisce nel paese con le esse davanti, Pulcinella che viaggia nel paese dei gatti o Alice Cascherina che cade ovunque, anche in mare. Miracoli di invenzione ispirati alle Favole al telefono e a Tante storie per giocare.

Sul palco un pianoforte strampalato e un telefono gigante, un posto riservato a una bambina che non solo è chiamata ad ascoltare; con lei la Fata delle Storie attraversa luoghi sognati e fantastici. Parole, immagini e colori, per raccontare fiabe dove le strade portano lontano, i tamburi fanno ballare civette e briganti, gli “scannoni” invece di sputar fuoco e far la guerra, la disfano.

La rassegna Teatro Ragazzi nella Molinella è realizzata dall’Amministrazione Comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri in collaborazione con Confcooperative Ravenna – Rimini, BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese e Scuderia Toro Rosso.

INFO

Biglietti: 4 euro (prezzo unico per adulti e bambini).

Ingresso gratuito per i bambini dai 0 ai 3 anni.

Non si effettuano prevendite, né prenotazioni. La biglietteria sarà allestita la sera dello spettacolo nel “Voltone” della Molinella a partire dalle ore 20,15.

I posti non sono numerati.

In caso di maltempo, lo spettacolo e la biglietteria si terranno all’interno del Teatro Masini

Info: 0546/21306 e www.accademiaperduta.it – Facebook: teatromasini – accademiaperduta