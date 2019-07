Castel Bolognese. Alla rassegna Sere d’estate arrivano I Molleggiati in Tutto il Rock del ragazzo della via Gluck

A Castel Bolognese, dal 2 al 30 luglio, nove serate gratuite per pubblici diversi, adulti, bambini e famiglie, in particolari luoghi del paese come il Mulino Scodellino e il cortile della Rocca, ma soprattutto nella rinnovata piazza Bernardi, cuore del paese.

Questa sera, martedì 16 luglio, alle ore 21.00, è in programma il secondo concerto della rassegna al Mulino Scodellino, organizzata in collaborazione con l’Associazione Amici del Mulino Scodellino. L’installazione dello studio Quadrilumi farà da sfondo alla performance del gruppo “I Molleggiati”. Michele Barbagli (chitarre, kazoo, percussioni a pedali) e Gabriele Graziani (voce, kazoo) racconta musicalmente la prima parte della carriera di Adriano Celentano.

Mercoledì 17 luglio, dalle ore 20.30, seconda serata in piazza Bernardi dedicata ai bambini, sempre sulle orme del genio Leonardo, con il laboratorio Le macchine di Leonardo da Vinci a cura dell’Associazione Genitori. Sempre attivi gli spazi Mercatino dei ragazzi e L’angolo della Biblioteca con libri a tema a cura della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane.