Faenza, le note de L’Altro trio al Complesso ex Salesiani

Questa sera, martedì 16 luglio, nuove note risuoneranno a e-workafè e nello sfondo alberato della corte interna del Complesso ex Salesiani di Faenza. Alle 19 tornano gli appuntamenti della rassegna SaleSound, i concerti aperitivo con la scuola di musica “G. Sarti”, con la musica jazz de L’altro Trio.

Per l’occasione si esibiranno Davide Villani alla chitarra, Leonardo Drei al sax e Alberto Gramellini al pianoforte. Il concerto è a cura dei giovani musicisti della scuola “G. Sarti” con la direzione artistica di Damiano Drei.

Non mancherà anche il Progetto MozArt, l’iniziativa dalla scuola di musica Sarti per promuovere l’educazione musicale, lo sviluppo delle pari opportunità e della messa in rete delle istituzioni culturali ed educative. In particolare, durante la serata sarà possibile ammirare le esposizioni che Erika Casadio e Sara Raspanti hanno realizzato nel corso del progetto.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0546 697546 o scrivere a info@faventiasales.it.

L’ingresso carrabile del Complesso ex Salesiani è su via Mura Diamante Torelli 67, mentre quello pedonale è in via San Giovanni Bosco 1. Le iniziative sono organizzate da Faventia Sales.concerti aperitivo