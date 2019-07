Faenza, “Martedì d’estate”: in Piazza del Popolo tutto pronto per la “Folle corsa delle bighe”

Oggi martedì 16 luglio va in scena il terzo appuntamento con i “Martedì d’estate” a Faenza, l’iniziativa organizzata dal Consorzio Faenza C’entro che dalle 19.30 porta nel centro storico faentino mercatini, musica, arte e spettacoli. Non mancherà poi lo shopping con i negozi del centro aperti. Coinvolti nell’iniziativa saranno contemporaneamente i corsi Mazzini, Saffi, Matteotti e Garibaldi, oltre alle vie Torricelli, Pistocchi, Severoli, e naturalmente piazza del Popolo, piazza della Libertà e piazza Martiri della Libertà, piazza della Legna e il complesso degli Ex Salesiani.

In Piazza del Popolo sarà protagonista la “Folle corsa delle bighe”, gara di velocità e folklore sulle bighe trainate da giovani divisi in equipaggi da tre che si sfideranno in diverse manche in un circuito ovale allestito piazza. Per l’occasione arriveranno delegazioni da Acqui Terme (Piemonte), Scheggia e Pascelupo (Umbria), Pont Saint Martin (Valle d’Aosta) e ovviamente Faenza. L’iniziativa è organizzata grazie alla collaborazione con Accademia Medievale. Non solo, la serata sarà inaugurata alle 20.30 con un corteo formato dagli equipaggi, dagli armati, dalle odalische “Les Fleurs Arabesques”, dai Tamburi di Brisighella e dal Mangiafuoco Gulliver. Alle 21, dopo il saluto delle autorità, ci sarà l’inizio della competizione, suddivisa in tre batterie. Gli intermezzi sono a cura dei gruppi delle odalische e dei combattenti dell’arma bianca Arpa del Diavolo. In chiusura, premiazioni dei vincitori della competizione, della biga più folkloristica, di Miss Biga e di Mr. Marcantonio.

Dalle 22 arriva inoltre la musica dei Rota Temporis, che, attraverso il suono delle cornamuse e la possente base ritmica di davul, timpani, rullanti, accompagneranno lo spettatore in un viaggio musicale incentrato sulla ricerca di emozioni e sensazioni di un tempo ormai perduto. Per iscriversi alla competizione rivolgersi al Rione Verde al numero 0546 681281. In programma anche “Badiali x Enpa”, passeggiata non competitiva per le vie del centro con il proprio amico a quattro zampe.

Bancarelle e arte in corso Saffi, dove sono in programma il mercatino dei creativi e “Pittura a cielo aperto”, vetrina di artisti per riscoprire colori e suggestioni nell’arte della pittura. Presso Art & Ceramica concerto acoustic rock della band Baby Kiosawa. Inoltre, presso Ottica Scipi si potrà visitare la mostra fotografica “Faenza, sguardi e tradizioni”, a cura di Photo Live. Lungo corso Mazzini saranno presenti il Mercatino di artigianato artistico, la selezione musicale raccontata di Discorario dalle 21.30 alle 22.30 e il laboratorio di braccialetti, in collaborazione con Eurekakids. Completa il calendario degli appuntamenti la prova trucco nell’Erboristeria Fiore della vita. Nel cortile Zanelli La Coccolateria propone musica dal vivo con “Giulia Toschi & friends”, mentre in via Pistocchi spazio alle proposte di danza e moda di Maison M4. In via Severoli QCorner propone tavoli all’aperto con musica club e balearica con Dj’s. In piazza della Legna sarà disponibile un’area bimbi con gonfiabili e l’esibizione dei giovani allievi del laboratorio “Teatro d’Estate” curata e diretta da Leonardo Collina.

In via Torricelli spazio a laboratori e giochi antichi a cura di Happy Family ed esibizioni di artisti di strada. Gli appuntamenti continuano presso Acqua di luna erboristeria con le serate benessere sui Fiori di Bach, mentre al bar “Chicco d’oro” c’è il piano bar con Andrea Tomba. Presso “Il gomitolo dietro l’angolo” ci sarà un corso di introduzione alla tessitura di trama a vista. Infine, la Balena Ristopesce (vicolo Sant’Antonio) propone una cena con tavoli all’aperto. Per prenotazioni contattare il numero 335 6637601. Lungo corso Matteotti sarà allestito il mercatino dei creativi. Inoltre, la sezione di Faenza del Club alpino italiano propone, presso la propria sede dalle 20 alle 23, la mostra fotografica “Montagne in bianco e nero”.

Presenti anche diverse proposte di gastronomia: tavoli all’aperto alla Pizzeria Italia, mentre alla birreria “In fermento”, nella nuova sede di piazza Sant’Agostino, tavoli e dj set. Nella sede di Open English Faenza è in programma il concerto della band “Lennon Lives” con un tributo ai Beatles. Dalle 21 si potrà anche partecipare alle visite guidate nella chiesa di Sant’Agostino che conserva le tracce dell’antico edificio risalente al 1200. Inoltre, il Corpo di soccorso italiano dell’Ordine di Malta (gruppo di Faenza) illustra piani di sicurezza in caso di pericolo ed esempi di primo soccorso. Piazza della Libertà ospita il punto espositivo con i soci del Consorzio Faenza C’entro, mentre l’enoteca Astorre allestirà tavoli all’aperto. Inoltre, con gli Amici della Fontana, sarà possibile visitare i segreti della Fontana Monumentale con una visita guidata alla fontana e ai suoi impianti e uno spettacolo musicale a cura dell’Associazione Amici della Fontana. Verrà anche esposto un grande piatto realizzato e dipinto da Giovanni Pretolani e Laura Silvagni durante gli anni della loro collaborazione.

In piazza Martiri della Libertà spazio ancora alle proposte gastronomiche con i tavoli all’aperto della pizzeria “Il Girasole” e del bar caffè “Al moro”. Al “Bar della città” e alla Taberna del Paggio all’enogastronomia si aggiunge la musica con, rispettivamente, i Loudbanner in concerto (a recupero di martedì 9 luglio) e “La volta buona”. In via San Giovanni Bosco, nel Complesso ex Salesiani, E-workafè ospita aperitivo con dj set. Corso Garibaldi propone il mercatino dei creativi e il mercato di Campagna Amica. Nella zona dell’Hotel Vittoria spazio all’esposizione di auto e moto d’epoca a cura del Club Hermitage Veteran Engine di Forlì. Tema della serata sarà “Old America, cosa succedeva oltreoceano”, muscle cars e motorbikes secondo il concetto di movimento statunitense. Durante la serata anche balli country con i Wild Angel. Inoltre Bernabè organizza il concerto con il duo acustico Fede e Giulia.

Tante anche le visite guidate. La Pro Loco di Faenza organizza alle 21 la visita guidata “Le cantine di Palazzo Ragnoli. Freschi sotterranei del ‘400”. Il ritrovo è davanti alla sua sede, in Voltone della Molinella 2. Per informazioni: 0546 25231. Al Museo Internazionale delle Ceramiche è in programma dalle 18 la visita alla mostra personale di Miquel Barcelò. Il costo dell’ingresso è di 14 euro intero, 10 euro ridotto e 7 euro per i faentini. Per prenotazioni e informazioni: 0546 697311. Appuntamenti anche alla Casa Museo “Raffaele Bendandi” con i martedì dedicati a Leonardo da Vinci nei 500 anni dalla morte. Inoltre, alle 21 Pietro Lenzini presenta “Leonardo da Vinci e la Natura” presso la Casa Museo di via Manara 17. Al Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea di Palazzo Laderchi ci saranno le aperture straordinarie e la presentazione del libro Faenza Coloniale 2 di Mattia Randi. Si tratta di una ricerca storica su Francesco Carchidio e sul periodo coloniale italiano, con particolare riferimento a come fu vissuto a Faenza. A Palazzo Milzetti, aperture straordinarie serali dalle 18.30 alle 22.30 e la lezione gratuita “Arte e Yoga” alle 19 e alle 20. L’iniziativa è compresa nel normale prezzo del biglietto, su prenotazione, fino ad esaurimento posti disponibili. È consigliato il tappetino individuale. Alla biblioteca Manfrediana letture nel chiostro dalle 20.30 alle 21.30, a cura dei lettori volontari Nati per leggere. Ingresso libero e gratuito, senza prenotazione. Per informazioni rivolgersi alla Sala ragazzi (via Manfredi 18), telefonando al numero 0546 691715.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.faenzacentro.it