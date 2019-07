Il gioco del lughese Michele Fenati scelto come simbolo dell’evento mondiale dedicato alla cultura italiana

È un’anima romagnola quella che pulsa dietro al gioco di carte “Il mondo in tasca – Città d’Italia“, che dopo il grande successo riscosso a Lucca Comics & games 2018, si appresta ad avere un grande riconoscimento internazionale. E’ stato infatti scelto dalla Società Dante Alighieri come simbolo ludico e culturale per l’83° Congresso internazionale che si terrà a Buenos Aires, dal 18 al 20 luglio, per migliorare la lingua e le conoscenze delle città e della cultura, in Italia e all’estero.

Michele Fenati, l’ideatore – musicista cantautore – dopo tanti concerti in Italia e all’Estero, ha voluto riassumere in un cofanetto dal design essenziale ed attento alle tematiche legate al rispetto dell’ambiente, tutte le informazioni più importanti sulle città italiane e renderle fruibili in un modo facile e divertente a bambini e adulti.

Il profilo delle cittàè tracciato su carte che riassumono le informazioni relative a numero di abitanti, densità, superficie, altitudine e collocazione lungo lo Stivale e che possono essere utilizzate per 4 diversi tipi di gioco. La grafica è stata sviluppata da Gianni Dall’Osso che con Fenati condivide le stesse origini, collocate nella frazione lughese di Voltana

Per queste caratteristiche, la Società Dante Alighieri, fondata da Giosuè Carducci nel 1889 per la diffusione della Cultura Italiana nel Mondo con oltre 400 comitati in 80 Paesi distribuiti in tutti i continenti del mondo, ha scelto “Il mondo in tasca – Città d’Italia” di Michele Fenati come simbolo ludico e culturale per il suo 83° Congresso Internazionale “L’italiano che ci unisce” organizzato dal 18 al 20 luglio a Buenos Aires, con l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana.

L’evento è considerato uno dei principali, a livello mondiale, dedicati alla cultura italiana.

“Il mondo in tasca – Città d’Italia, prodotto dalla società Artistica di Ravenna – spiega Michele Fenati – sarà l’omaggio di benvenuto a tutti gli esponenti di Governo e a tutti i comitati della Società Dante Alighieri che interverranno. Si tratta di numeri importanti. I comitati distribuiti in tutti i continenti sono oltre 400 di cui 72 in Italia. Ogni anno i comitati coinvolgono oltre 120.000 personenei corsi di italiano e negli appuntamenti artistico- culturali organizzati. Il pallet con oltre 1.000 copie del nostro gioco, si è imbarcato nei giorni scorsi per l’Argentina.”

“Per noi, che siamo una piccola goccia nell’oceano – aggiunge – si tratta di una grandissima soddisfazione, non solo perchè la Società Dante Alighieri, rappresenta una delle massime autorità culturali italiane ma soprattutto perché “Il mondo in tasca – Città d’Italia” sarà strumento di gioco per migliorare la lingua e le conoscenze delle nostre città e della nostra cultura, in Italia e all’estero. Abbiamo sviluppato questo gioco – continua Fenati- testandolo in biblioteche, scuole ma soprattutto piccoli negozi. La cosa bella è i bambini, non lo vedono come un gioco scolastico ma come un divertente modo di vincere le Città italiane agli altri giocatori, senza sapere niente delle Città stesse ma utilizzando le informazioni scritte sulle carte.”

“Il gioco ha già avuto un grande successo nei primi mesi di vita in negozi e libreria di tutta Italia dal momento che abbina la sua grande giocabilità, espressa dalla possibilità di utilizzare l’unico mazzo per 4 giochi diversi, ad una didattica divertente e stimolante e non troppo pesante”.

Nel prossimo futuro è attesa anche la versione europea de “Il mondo in tasca” dedicata alle principali capitali degli Stati che compongono il continente europeo.



Per informazioni: www.artisticagiochi.it.