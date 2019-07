Leonardo Cisterni primo rinforzo per l’attacco del Faenza calcio

Leonardo Cisterni è il primo rinforzo per l’attacco del Faenza calcio. Nato a Forlì il 25 marzo 1990, Cisterni è un attaccante di esperienza e spessore, con alle spalle una carriera punteggiata da trascorsi anche all’estero. Giocatore forte fisicamente e tecnicamente completo, bravo negli inserimenti, è una punta a cui piace svariare sul fronte d’attacco, sia per cercare la conclusione a rete che per fornire assist ai compagni.

Dopo aver iniziato a giocare a calcio da bambino in alcune squadre minori di Forlì (Carpinello, Buscherini, Vis Befio) è cresciuto nel settore giovanile del Bologna, dove ha fatto tutta la trafila fino a far parte della “Primavera” e alle soglie della Prima Squadra. Cisterni ha poi esordito nei professionisti in C2 al Bellaria, da cui è salito in C1 allo Spezia. Ancora C2 alla Valenzana, quindi all’Aqui Terme e al Villalvernia in serie D, prima di provare una esperienza di lavoro e calcio in Germania.

Rientrato in Italia, ha giocato nel Borghi in Promozione, prima di affrontare un’affascinante avventura di lavoro, studio della lingua inglese e sport in Australia. Nel grande Paese agli antipodi, Cisterni ha militato prima nel FNQ Cairnes squadra del Queensland partecipante alla Nation League ossia la serie B australiana, poi per tre stagioni nel Mareeba, formazione di categorie inferiori dove ha vinto la Coppa e il campionato.

E’ poi tornato in Italia, scegliendo compagini vicino alla sua città di origine: prima l’Old Meldola in Eccellenza, poi il Ronco in Promozione e il Forlimpopoli in Prima Categoria. Risalito in Eccellenza con il Fya Riccione, dove è stato penalizzato da un infortunio, è passato poi alla Valsanterno in Promozione, categoria dove ha militato nella scorsa stagione nel Fratta Terme.

“La proposta del Faenza – dice Leonardo Cisterni – mi ha fatto piacere perché è arrivata da società di indubbia serietà che merita di ritrovare posizioni più alte e adeguate al suo blasone e alla sua storia. Sono impaziente di giocare al “Bruno Neri, un campo molto bello che vidi per la prima volta da bambino quando ero alla Vis Befio. Mi piace giocare la palla e dare con generosità il mio contributo in campo. Il mio obiettivo è di dare un apporto di esperienza e di peso al progetto di una squadra giovane che può crescere con ambizioni importanti”.

Fiducia ricambiata dalla società manfreda. “Leonardo è un attaccante completo, molto intelligente tatticamente, bravo tecnicamente e con una fisicità importante. –conferma il diesse Nicola Cavina– Porterà a Faenza la sua esperienza da ex-professionista e la metterà a disposizione del gruppo e soprattutto dei nostri giovani”.