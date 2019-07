Canzio Camuffo (CNA Romagna Faentina) eletto vice presidente di IF – Imola e Faenza Tourism Company

Canzio Camuffo, presidente di CNA Romagna Faentina è stato eletto vice presidente di IF (Imola e Faenza Tourism Company), società che opera con crescente successo in campo turistico nel comprensorio Imolese e Faentino.

Nei territori di lavoro di IF le presenze nell’ultimo triennio (2016-2018) sono cresciute del 21,1% mentre gli arrivi del 23,65%, in particolare nell’ultimo anno Faenza è crescita in termini di presenze dell’8,7%, mentre Riolo Terme del 9,9%, Imola ha invece visto un calo del 6,3% di presenze dopo il boom dovuto ai grandi eventi del 2017(+20%), mentre mantiene comunque una crescita del 3,5% degli arrivi nel 2018.

“Per la CNA il turismo riveste un ruolo importante – dichiara il presidente Canzio Camuffo – soprattutto per la promozione di Faenza ma anche di tutto il territorio collinare e non dell’Unione Romagna Faentina. IF in questi anni sta lavorando in modo positivo e in questo ruolo mi farò carico di rappresentare tutto il territorio e gli operatori dell’area faentina. Il turismo può rappresentare un volano importante di crescita per tutto il territorio e, pertanto, vanno valorizzate le tante ricchezze e attrattive del territorio faentino; per fare ciò, però, dobbiamo unire le forze pubblico e privato e fare sistema, lo strumento c’è ed è IF che in questi anni sta lavorando bene”.

Uno studio di IF ha stimato il fatturato e valore medio per presenza nella propria area di lavoro. I dati dimostrano l’importante ricaduta economica del turismo sul territorio che può comunque ancora crescere.

Il fatturato, stima IF, generato del settore turistico sul comprensorio di Imola e Faenza nel solo 2018 è stato pari a 52 milioni e 226 mila euro, di cui 31 mln fatturati nel settore ricettivo mentre 21 nel servizio.

Sempre IF stima che il valore medio per presenza generato nel 2018 sul territorio sia stato pari a 85,51, di cui 50,89 euro spesi per l’alloggio, mentre 34,62 euro in media per i servizi.