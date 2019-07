Faenza. La band The Fisherman alla sesta serata di “Oriolo di sera”

Nuovo appuntamento per la rassegna estiva “Oriolo di Sera”, che fino alla fine di agosto animerà ogni mercoledì il parco di Oriolo dei Fichi (Faenza) ai piedi dell’antica torre medievale, aperta per l’occasione per visite guidate al chiaro di luna.

Mercoledì 17 luglio la band ospite della serata sarà “The Fisherman”: provati dalla pesca, quattro musicisti hanno abbandonato le reti per raccontare ai sette mari la musica del mondo con un violino, un banjo, una chitarra, un mandolino, un bouzouki, una fisarmonica e due voci.

Come da tradizione, dalle ore 20 alle 24 ci sarà la possibilità di cenare con piatti e golosità artigianali, partecipare a visite guidate al castello al chiaro di luna e far divertire i più piccoli grazie alle animazioni di Tata Fata.

Per informazioni sulle singole serate www.torredioriolo.it, pagina Facebook “Torre di Oriolo” o tel. 333.3814000.