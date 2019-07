Grotta del Re Tiberio chiusa per due mesi per motivi di sicurezza

Per manutenzione della parete esterna sovrastante la Grotta del Re Tiberio, il Parco della Vena del Gesso Romagnola ha deciso di sospendere le visite alla Grotta per i mesi di luglio e agosto prossimi, per motivi di sicurezza. In alternativa, dal presidio della Grotta partiranno ogni domenica pomeriggio diverse escursioni gratuite adatte a tutti per scoprire il territorio e il Parco della Vena del Gesso Romagnola, condotte da personale di Atlantide.

Domenica 21 e 28 luglio alle ore 16 si comincerà con i mini-laboratori “CALCHI-amo” dedicati a gesso e argilla e si proseguirà alle ore 17 con “Il Trek della volpe”, trekking tra i gessi alla scoperta dell’antico borgo dei Crivellari attraversando la Sella di Ca’ Faggia fino al Monte della Volpe e ritorno. Un percorso facile della durata di circa 3 ore.

Ad agosto tutte le domeniche alle ore 16 mini-laboratorio alla scoperta di erbe spontanee per creare un proprio erbario e a seguire, alle ore 17, “A spasso per sasso“ escursione sul gesso per ammirare le colline di cristallo, da Borgo Rivola a Sasso Letroso lungo percorsi sulle creste delle colline di gesso. Un percorso facile della durata di circa 3 ore.

Il calendario di iniziative si completa con alcune escursioni a pagamento, nei sabati 10, 17, 24 e 31 agosto alle ore 9, in partenza dalla Rocca di Riolo Terme, sede del centro di Documentazione del Parco della Vena del Gesso Romagnola e dell’Arca della Memoria: “Ai piedi del Parco”, trekking dalla Rocca di Riolo fino a Rio Basino tra i gessi e l’acqua alla scoperta del territorio di confine del Parco, fino a oltrepassare il confine e entrare in una delle aree protette più suggestive e particolari del territorio romagnolo.

Mercoledì 14 agosto alle ore 21 si propone invece un affascinate percorso notturno “A sasso di notte”, trekking sul gesso per ammirare i riflessi notturni sulle colline di cristallo.

Tutte le escursioni sono percorsi facili e adatti a tutti con durate di 3 ore circa e costano 6 € a partecipante. È obbligatoria la prenotazione.

Per info e prenotazioni 335 1209933 – www.atlantide.net/retiberio – retiberio@atlantide.net