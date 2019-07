L’Unione della Romagna Faentina stanzia contributi per attività a favore delle famiglie

Il Servizio Minori e Famiglia dell’Unione della Romagna Faentina ha avviato la procedura per la concessione di contributi per attività e iniziative a favore delle famiglie, ai sensi dell’articolo 12 della Legge 241 del 1990.

Possono beneficiare di questi contributi enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che esercitano la loro attività a favore della popolazione o del territorio dell’Unione.

I soggetti interessati devono presentare domanda entro le ore 13.00 del 2 settembre 2019, redatta su appositi modelli da ritirare presso il Centro per le Famiglie o il Servizio Minori del Settore Servizi alla Comunità dell’Unione della Romagna Faentina (via San Giovanni Bosco 1, Faenza – tel. 0546 691811; e-mail: antonella.caranese@romagnafaentina.it).

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per l’acquisto di beni o servizi per la realizzazione di iniziative, quelle relative alla loro promozione e pubblicizzazione, compensi per professionisti ospiti di manifestazioni o iniziative, per consulenze tecniche e progettuali e noleggio locali.

Per i contributi erogabili nell’anno 2019 è previsto un importo complessivo massimo di 2.200 euro.