Faenza: partono i lavori di asfaltatura in via San Giovannino

Prenderanno il via domani, lunedì 22 luglio, i lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via San Giovannino, nel forese. Da lunedì 22 fino a mercoledì 24 luglio, sarà pertanto chiuso al traffico il tratto di via San Giovannino compreso dalla via Reda a via Basiago.

I lavori saranno eseguiti da Global 6.0 Cooperativa Braccianti Riminesi per conto dell’Unione della Romagna Faentina. Nelle strade interessate è già stata installata in questi giorni la segnaletica informativa delle modifiche alla viabilità.