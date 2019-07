Riolo Terme. Ri…Cantare a Riolo. Beatrice Bonocore vince la prima serata

Una serata di grande successo quella che ha dato il via, come prima selezione, alla XV edizione del concorso canoro nazionale “Ri…Cantare a Riolo” promosso dall’associazione culturale Romagna e dal suo presidente Giulana Montalti in collaborazione con la BCC, l’Avis, l’Aido, Pro Loco e amministrazione comunale.

Ad aggiudicarsi il primo appuntamento è stata Beatrice Bonocore di Dovadola (Forlì-Cesena). Con lei accedono alla finalissima di sabato 31 agosto Michelangelo Buttol di Belluno, Francesca Bernardini di Mercatino Conca (Pesaro), Giorgia Traversi, Lucia Traversi e Tommaso Traversi tutti di Fratta (Pesaro).

Prossima selezione sabato 3 agosto.