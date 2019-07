Faenza: evento organizzato dal Rione Giallo, divieti nel parcheggio di via Bondiolo

Divieti nel parcheggio di via Bondiolo e nelle strade limitrofe, nella giornata di mercoledì 24 luglio, per un evento organizzato dal Rione Giallo: la “Serata Gallo Team”. Dalle ore 12.00 alle 24.00, mercoledì prossimo sarà infatti vietato sostare in un tratto di circa sessanta metri all’interno del parcheggio di via Bondiolo, negli stalli davanti alla sede rionale.

Sarà inoltre vietata la circolazione nella prima corsia del parcheggio, con obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in entrata provenienti da via Sant’Agostino. Infine, inversione del senso unico di marcia in via Bondiolo, dall’uscita del parcheggio fino a via Ceonia, e in via Ceonia, nel tratto compreso da via Minardi a via Bondiolo.