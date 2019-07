Unione Romagna Faentina: 2 nuovi bandi per assunzione di 11 figure professionali

L’Unione dei Comuni della Romagna Faentina ha emesso due nuovi bandi di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di undici figure professionali nel Settore Cultura, Turismo e Promozione economica dell’Unione.

Un bando riguarda sei posti da istruttore direttivo culturale (categoria giuridica D), due dei quali riservati a favore dei volontari delle forze armate e uno al personale interno dell’Unione, mentre l’altro cinque posti da istruttore educativo culturale (categoria giuridica C), di cui due riservati a volontari delle forze armate.

Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 5 agosto 2019, esclusivamente on-line, all’indirizzo: https://vbg:provincia.ra.it/romagnafaentina.

Tramite il sito dell’Unione della Romagna Faentina è inoltre possibile accedere alla guida per la compilazione della domanda.

Oltre ai requisiti generali per la partecipazione ai concorsi pubblici (cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, maggiore età, idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni, non aver riportato condanne penali, non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni,…), per i posti della categoria D è richiesto il diploma di laurea, mentre per la categoria C il diploma di scuola media superiore.

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Personale dell’Unione della Romagna Faentina, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 (tel. 0546 691231/691252; e-mail: personale@romagnafaentina.it).