A Faenza arrivano gli Scout: divieti in via della Rocca e via Sant’Ippolito

Divieti in centro, in via della Rocca e via Sant’Ippolito, nel pomeriggio di giovedì 25 luglio per lavori di carico e scarico materiali da parte del gruppo scout di Faenza.

In via della Rocca, dalle ore 17.00 alle 20.00, sarà vietata la circolazione dal civico 5 fino a via Giovanni da Oriolo.

Divieto di sosta, inoltre, in un tratto di circa venti metri, da via Giovanni da Oriolo verso via San Giuliano.

Per quanto riguarda, invece, via Sant’Ippolito, sarà vietata la sosta di tutti i veicoli di fronte alla chiesa, all’altezza del civico 27, in sette stalli blu di sosta, dalle ore 14.00 fino alle 18.00.

I veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi forzatamente.