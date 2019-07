Arriva anche a Faenza la staffetta che ricorda le vittime dell’attentato alla stazione ferroviaria di Bologna nel 39° anniversario della strage. I podisti arriveranno in Piazza del Popolo la sera di sabato 27 luglio intorno alle 19.20 e ripartiranno il mattino successivo per Brisighella. Partendo sabato mattina dalla Repubblica di San Marino la staffetta raggiungerà Bologna nella serata di domenica 28 luglio.

Due i percorsi della staffetta in partenza da San Marino, uno dei quali attraversa il territorio faentino, facendo tappa in città nella serata del 27 luglio. L’appuntamento è in piazza del Popolo, dove l’associazione sportiva dilettantistica Dinamo Podistica organizzerà un punto di accoglienza e ristoro per i podisti partecipanti. Ad accoglierli il consigliere Niccolò Bosi, capogruppo del Pd in consiglio comunale, il gonfalone del Comune di Faenza e una rappresentanza di atleti di varie associazioni sportive. Come gli scorsi anni la staffetta si fermerà poi a Faenza, da dove ripartirà il giorno successivo, domenica 28 luglio, alle ore 8.00, per raggiungere Brisighella.

“Sosteniamo anche quest’anno l’iniziativa“ – sottolinea il sindaco Giovanni Malpezzi – “perchè la staffetta podistica in memoria delle vittime della strage della stazione ferroviaria di Bologna non è solo un evento sportivo, per altro molto partecipato, ma rappresenta una preziosa occasione per ribadire la vicinanza della comunità faentina alle famiglie delle vittime di quella orribile strage”.

Domenica 28 luglio, alle ore 8.00, sarà l’assessore allo sport Claudia Zivieri a dare il via alla corsa in piazza del Popolo. Nel tragitto fino a Brisighella i partecipanti saranno accompagnati dagli atleti faentini di Asd Leopodistica, che cura l’organizzazione di domenica mattina, dell’associazione Dinamo Podistica e di Atletica 85. La staffetta sarà inoltre scortata lungo il percorso da moto della Polizia stradale e della Polizia municipale. L’Amministrazione comunale, oltre ad esprimere un sentito ringraziamento a tutte le associazioni che partecipano all’iniziativa – Dinamo Podistica, Leopodistica e Atletica 85 – invita i faentini ad unirsi numerosi alla staffetta.

La staffetta “Insieme per non dimenticare il 2 agosto 1980”, nata all’indomani dell’attentato di Bologna su iniziativa dell’Associazione tra i famigliari delle vittime della strage alla stazione di Bologna, non è in realtà un’unica staffetta, ma sono tante staffette che partendo da diverse città italiane raggiungono Bologna per partecipare alla commemorazione della strage.