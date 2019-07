Presentato il Bilancio 2018 della Cooperativa Sociale Zerocento

È stato presentato presso il Relais Villa Abbondanzi la quattordicesima edizione del Bilancio Sociale di Zerocento. Questa edizione, fanno sapere dalla cooperativa, “giunge per rendicontare un anno particolarmente ricco di novità, la più importante delle quali si è attuata a partire dal 1° dicembre 2018. In questa data Zerocento ha compiuto un ulteriore passo lungo il suo percorso trentennale. Sin dalla fondazione, ha perseguito la sua funzione sociale erogando servizi per i bambini, le famiglie e le persone in difficoltà delle comunità in cui opera: dalla fine del 2018, con la fusione per incorporazione delle cooperative sociali di inserimento lavorativo PrimaBi ed Il Pino, Zerocento è diventata una cooperativa sociale A+B. Un termine tecnico ma che rappresenta un cambiamento di prospettiva fondamentale, che richiede una variazione nelle modalità operative quotidiane e che comporta un salto in avanti nella responsabilità nei confronti dei propri soci”.

“Sappiamo che ai nostri soci chiediamo tanto.”, racconta il presidente Arianna Marchi; “Nel corso del 2018 abbiamo ad esempio chiesto a tutti di formarsi sul tema della nuova normativa europea GDPR perché crediamo che per noi che lavoriamo per le persone il tema della tutela della privacy debba essere un elemento di qualità imprescindibile. Abbiamo chiesto di partecipare in media ad oltre 20 ore di formazione per lavorato. Abbiamo chiesto di partecipare a 4 assemblee con una partecipazione media di 195 soci. Abbiamo chiesto tanto, e lo sappiamo”, continua il Presidente, “ ma non a caso nel corso del 2018 sono state anche tante le azioni di supporto e di incentivazione che abbiamo messo in atto a favore dei nostri soci come il bonus di € 250 di welfare aziendale. Lo abbiamo fatto perché ogni tappa del questo nostro percorso cooperativo è e sarà possibile solamente se verrà fatto INSIEME, CON I SOCI E CON LE COMUNITÀ.”

ALCUNI NUMERI

· Più di 19.500.000 euro di fatturato

· 490 soci a cui si aggiungono 117 dipendenti per operare in tutta la provincia di Ravenna

· il rating di legalità assegnato con tre stelle da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

· la certificazione ambientale ed etica oltre a quella di processo

· 13.820.000 euro di ricchezza distribuita sul territorio il 95% del quale ai propri soci ed ai propri dipendenti

· condizioni “di miglior favore per i propri lavoratori che fanno sì che il 94% delle persone di Zerocento si siano dichiarate soddisfatte di lavorare in Zerocento”.

L’AGENDA 2030

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, fanno sapere da Zerocento, “è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030”.

Gli Obiettivi per lo Sviluppo, per la cooperativa, “danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità”.

“Questi obiettivi rappresentano l’impegno che ogni cittadino, ogni azienda, ogni comunità devono tenere come orizzonte delle proprie scelte e delle proprie azioni. Abbiamo scelto – dichiarano da Zerocento – nel nostro piccolo, di impegnarci per rendicontare apertamente le nostre azioni che vanno in questa direzione, e di misurarci di anno in anno non tanto sul risultato quanto sull’impegno. Il risultato – lo sappiamo – non dipenderà solamente da noi, ma il nostro impegno è tutto sotto la nostra responsabilità”.

I PROGETTI INNOVATIVI – www.coopmap.it

Primo progetto di lavoro della Società People srl (Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Zerocento Società Cooperativa Sociale ONLUS), la piattaforma digitale COOPMAP. CoopMap viene descritta come “un progetto di innovazione digitale nato per connettere e ottimizzare la domanda e l’offerta di lavoro nel settore sociale italiano e valorizzare l’intero comparto economico della cooperazione sociale. Attraverso un metodo innovativo, grazie alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione, il portale CoopMap è in grado di offrire servizi sia alle Cooperative Sociali italiane sia ai Professionisti del Settore Sociale. Alle prime consente la pubblicazione di Annunci di Lavoro, la Gestione delle candidature agli annunci, la pubblicazione di News, Eventi e Materiali, fino ad un coinvolgimento attivo e diretto dei propri collaboratori di impresa. Ai Professionisti del settore offre l’opportunità di una Community esclusiva del Sociale, una conoscenza della cultura cooperativa, opportunità di lavoro e momenti di formazione professionale. Al passo con i tempi, la piattaforma risponde in maniera ambiziosa alle leve strategiche di una conoscenza condivisa, di un apprendimento con processi innovativi, di una cultura collaborativa”.