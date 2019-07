ConAmi. M5S Faenza: “Terrore del cambiamento e preoccupazione delle poltrone”

“Per il Sindaco di Faenza – dichiarano Massimo Bosi, Andrea Palli e Marilena Mengozzi del Movimento 5Stelle Faenza a seguito della discussione nel Consiglio Comunale sul tema del ConAmi – la difesa degli interessi dei cittadini faentini nella gestione del consorzio ConAmi passa attraverso una guerra legale per aggiudicarsi le poltrone del CDA. Già perdente nel ricorso al TAR insieme a 21 sindaci, che ha comportato spese legali e indennizzi al Comune di Imola ed a Co.nami a carico delle nostre finanze, ha effettuato una nuova denuncia, questa volta pare con soli 6 sindaci, che graverà sulle tasche di noi tutti. Anche l’istanza presentata al Difensore Civico non ha sortito risultati utili a chiarire la fondatezza delle rivendicazioni ed a placare le rivendicazioni”.

“E’ singolare che solo nel momento in cui è cambiata la parte politica che amministra Imola, – proseguono i pentastellati faentini- il Sindaco Malpezzi sia in rotta di collisione con il Consorzio, arrivando ad avallare un ordine del giorno proposto ed approvato nel Consiglio Comunale del 25/07/19, che esprime preoccupazione per i danni che al territorio possono arrivare da questa nuova gestione. Preoccupazione totalmente inattendibile visto che l’amministrazione faentina è stata fino ad oggi consenziente con una gestione trascorsa che e’ costata al nostro Comune milioni di euro e danni materiali seri: ambientali, con l’inquinamento causato dalla discarica 3monti; di qualità dei servizi con l’ormai fatiscente ed inaffidabile struttura dell’acquedotto Valle del Lamone; finanziari per il salvataggio della società di gestione dell’autodromo e per la costituzione di nuove società controllate da Co.nami di dubbia utilità in una epoca il cui la legge chiede di razionalizzare le partecipazioni”.

“A fronte di tutte queste denunce da noi fatte nell’arco della passata gestione, – aggiungono dal M5S – la maggioranza non ha battuto ciglio, non ha fatto rivendicazioni a favore dei nostri territori ed ha assicurato incondizionato appoggio alla precedente gestione del Consorzio. Pare, inoltre, che ConAmi abbia illegittimamente erogato compensi all’ex-Sindaco di Imola, Manca, per 124 mila euro nel periodo 2010-2018, che ora Co.nami chiede di riavere e non abbia utilizzato elementari regole di risparmio, come nel caso della pubblicazione dei bandi per estratto anziché integralmente, per esempio. La sopravvenuta preoccupazione, foriera delle azioni legali, non ha impedito al Sindaco ed alla giunta di Faenza di approvare il bilancio di ConAmi, non ha suggerito di esercitare il diritto di recesso dal Consorzio, opzione sempre disponibile nel momento che non si condivide quanto viene proposto”.

“E da ultimo, – concludono i pentastellati faentini- non ha suggerito la necessità di collaborare alla nuova gestione per dare concreti benefici alla nostra comunità, cosa ottenibile con la negoziazione, la mediazione e la collaborazione. Non per via legale. Ci auguriamo che l’invito, fatto da più parti, sia ascoltato, in attesa che cambi anche l’amministrazione faentina e la gestione della cosa pubblica venga affidata a chi ha come riferimenti la trasparenza e non i le manovre dietro le quinte, la collettività e non i personalismi, i cittadini e non le poltrone!”