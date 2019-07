Lo studente Federico Bisio vince il contest Realizza il poster per il Mei di Faenza

Il giovane artista Federico Bisio è il vincitore di “Realizza il poster per il Festival MEI“, il contest realizzato dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, che quest’anno si svolgerà Faenza (Ravenna) il 4, 5 e 6 ottobre, in collaborazione con NABA, Nuova Accademia di Belle Arti. L’illustrazione realizzata da Federico sarà utilizzataper la campagna di comunicazione istituzionale del Festival.

Gli studenti del Triennio in Graphic Design e Art Direction di NABA, all’interno del corso di Illustrazione e Disegno Digitale con la guida del docente Pietro Puccio, hanno lavorato all’ ideazione e sviluppo di una campagna di affissioni per il Festival MEI. I giovani artisti sono partiti dal concetto di “indipendente”, cercando di individuare una chiave visiva ed espressiva che fosse inusuale, attraente e di impatto per il pubblico giovane a cui si rivolge il Festival.

Tutti gli altri progetti presentati dagli studenti NABA, verranno esposti in occasione di una mostra organizzata dal MEI, che verrà inaugurata il 4 ottobre al Salone delle Bandiere di Faenza. Anche quest’anno il MEI trasformerà Faenza per tre giorni in una vera e propria città della musica con concerti,presentazioni musicali e letterarie, convegni e mostre, affiancati da una parte espositiva rivolta agli operatori della filiera musicale con l’obiettivo di sostenere la crescita e la diffusione di una cultura musicale indie ed emergente. Tra i premiati di questa edizione sono stati già confermati: MORGAN (Premio MEI alla carriera), NEGRITA (Premio “Radio Rai Live”), RICCARDO SINIGALLIA (per“Ciao cuore” eletto miglior disco del 2018),VIITO (Premio “Mei – Exitwell al miglior progetto indie 2019”), GIOVANNI TRUPPI (Premio “PIMI 2019”come miglior artista indipendente dell’anno),GINEVRA DI MARCO e CRISTINA DONÀ (Premio “Speciale MEI” 2019) e FULMINACCI (Premio “Giovani Mei – Exitwell”), IT’S UP 2U! (Premio MEI al miglior contest italiano) e MÒN (Premio MEI – ExitWell al migliore gruppo indipendente 2019).

“Il Mei vuol dire anche concerti di qualità – affermano gli organizzatori -, non mancheranno quindi diversi appuntamenti dal vivo ed esibizioni che animeranno il borgo faentino per tutto il weekend. I primi performer confermati sono: i vincitori del Concerto del Primo Maggio di Roma, I TRISTI, i vincitori del Concerto del Primo Maggio di Taranto LE COSE IMPORTANTI, la pianista e compositrice GIUSEPPINA TORRE, i cantautori ROSMY e MARCO DI NOIA, il rapper PELIGRO, i PANTA, gli STRIKE che presenteranno in anteprima la riedizione in vinile di Scacco al Re (Anfibio Records) nel corso della prima grande fiera del liscio a cura di Music Day Roma e il vincitore Mei Superstage 2018 MARCONDIRO”.

Proprio il Mei Superstage tornerà anche quest’anno: le iscrizioni al concorso rivolto agli artisti emergenti, che mette in palio la possibilità di esibirsi sul palco del MEI2019 sono aperte fino al 30 agosto. Per tutte le informazioni è possibile scrivere a mei@materialimusicali.itcon oggetto “Mei Superstage” e sul sito www.meiweb.it.

In programma anche l’esibizione del vincitore del contest Giovani Talenti della Terra di Romagna, il contest a cura del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti con il sostegno della Legge sulla Musica della Regione Emilia-Romagna.

Al MEI 2019 tornerà anche il Forum del giornalismo musicale: una due giorni diretta da Enrico Deregibus, che anche in questa quarta edizione vedrà giornalisti provenienti da tutte le fonti di informazione (principali testate, webzine, blog, radio, tv e new media) confrontarsi su tematiche e dibattiti legate al mercato discografico italiano. In programma lezioni e workshop con le cantautrici Ginevra di Marco e Cristina Donà; Vincenzo Cimino, musicista e membro commissione cultura Ordine dei giornalisti; Federico Durante, direttore di Billboard; Cinzia Fiorato, caposervizio e conduttrice TG1; Marco Mangiarotti, critico musicale, già vicedirettore de “Il Giorno” e Vincenzo Martorella, critico musicale.

Quest’anno il MEI ricorderà anche il grande cantautore Piero Ciampi : un’anteprima di quelle che saranno le manifestazioni che si terranno in tutta Italia a partire dal 2020, per ricordare la figura del cantautore livornese a quarant’anni dalla scomparsa, avvenuta il 19 gennaio 1980. In programma l’evento“Piero Ciampi Dentro=Fuori“, con numerosi ospiti. Quella di quest’anno, sarà un’edizione speciale del MEI in quanto la manifestazione compirà il traguardo dei 25 anni: un quarto di secolo in cui l’evento si è affermato come punto d’incontro naturale tra le realtà che hanno fatto la storia della musica italiana degli ultimi decenni.

NABA – Nuova Accademia di Belle Arti è un’Accademia di formazione all’arte e al design: è la più grande Accademia privata italiana e la prima ad aver conseguito, nel 1980, il riconoscimento ufficiale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Offre corsi di primo e secondo livello nei campi del design, fashion design, grafica e comunicazione, arti multimediali, scenografia e arti visive, per i quali rilascia diplomi accademici equipollenti ai diplomi di laurea universitari.