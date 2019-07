Visita guidata a Palazzo Milzetti con “un occhio alle volte decorate ed uno alla volta celeste”

Martedi’ 30 luglio, alle ore 20.45 a Palazzo Milzetti di Faenza si svolgerà una speciale visita guidata con “un occhio alle volte decorate ed uno alla volta celeste” a cura dei Servizi Educativi del Museo. Alle ore 21.45 poi si terrà l’Osservazione guidata del cielo dal giardino del Palazzo, a cura di “Il cielo per passione” di Faenza. (Osservazione del cielo grazie ai telescopi forniti dall’associazione Il cielo per passione).

Un’occasione unica per coinvolgere il pubblico, permettendo un’emozionante ed insolita fruizione del patrimonio artistico italiano anche a coloro che non riescono a farlo nei consueti orari di visita. Nel corso dell’osservazione, guidata da Mario Bombardini e dai suoi collaboratori, sarà possibile riconoscere alcune costellazioni ed esplorare il cielo notturno, nella cornice straordinaria del giardino di Palazzo Milzetti.

L’osservazione del cielo sarà preceduta da una visita guidata in cui gli occhi degli spettatori saranno anche qui stimolati a guardare in alto: ci si soffermerà infatti sui soffitti e sulle volte decorate, con una particolare attenzione ai riferimenti celesti. Dal Tempio di Apollo, al boudoir, alla biblioteca, verranno svelate credenze, miti, allusioni e personificazioni, in un’aura di mistero, tra sogno e realtà. Visita guidata inclusa nel prezzo del biglietto, fino ad esaurimento posti disponibili.

Palazzo Milzetti

Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna

Via Tonducci, 15 – Faenza (Ra)

Tel. 0546/26493 Fax 0546/21015

www.palazzomilzetti.jimdo.com