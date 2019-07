All’Arena Borghesi tre storici cortometraggi muti musicati dal vivo da Lorenzo Travaglini

Il mese di luglio dell’Arena Borghesi a Faenza si chiude in un modo speciale grazie alla collaborazione tra Cineclub Il raggio verde e Officina Matteucci, spazio espositivo completamente autogestito da faentini sotto i 30 anni.

La serata prende il titolo di “Per gli occhi magnetici”, citazione dai Canti Orficidi Dino Campana, che proprio a Faenza poté assistere ad alcune pioneristiche proiezioni cinematografiche, rimanendone affascinato e riportandole nel proprio capolavoro poetico.

Per la serata di martedì 30 luglio (ore 21.30) si è così scelto di proporre cinema d’autore come mai fatto prima all’Arena Borghesi: la proiezione dei tre storici cortometraggi muti Le Voyage dans la lune, Entr’actee Un chien andalou sarà infatti accompagnata dal vivo dalla musica elettronica appositamente composta da Lorenzo Travaglini, membro della squadra operativa di Officina Matteucci. Le sonorità contemporanee di Travaglini si sposeranno quindi con il cinema francese d’avanguardia mettendo in moto un dialogo tra arti e periodi storici differenti ma affini.

In programma, dunque, la proiezione di tre leggendari capolavori del cinema muto, con musiche originali di Lorenzo Travaglini: Le voyage dans la lunedi Georges Méliès (1902), Entr’actedi René Clair (1924) e Un chien andaloudi Luis Buñuel (1929).

Biglietti: intero 6.00 €, ridotto 5.00 €, soci CCRV 4.00 €. Per i nati dal 1/1/1994 3.00 €. Apertura cancelli: ore 21. Inizio proiezione: ore 21.30.