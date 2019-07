Faenza, al complesso Ex Salesiani torna SalesSound con la musica di Davide Amati

Martedì 30 luglio si rinnova l’appuntamento con la musica al Complesso ex Salesiani di Faenza con il concerto, alle 20.30, di Davide Amati nell’ambito della SalesSound. Il musicista si esibirà alla voce e alla chitarra nella fresca cornice della corte interna del Complesso, che si affaccia su e-workafè.

Al concerto, come da tradizione a cura dei giovani musicisti della Scuola di musica “G. Sarti” di Faenza, si affiancheranno le esposizioni delle opere create con il Progetto MozArt. Per l’occasione si potranno ammirare le opere di Debora Golfi e Luz Maria Lorenzini, dal titolo rispettivamente “Phrenie”e “L’attimo nell’attimo”.

La prima è un’installazione con foto e audio e fissa con efficacia e intensità elementi visivi e sonori che emergono dall’altro lato della cosiddetta normalità. “L’attimo nell’attimo”è invece un video che permette di andare e tornare tra immagini reali e mentali, cullando lo spettatore in un dolce moto ondoso.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0546 697546 o scrivere a info@faventiasales.it. L’ingresso carrabile del Complesso ex Salesiani è su via Mura Diamante Torelli 67, mentre quello pedonale è in via San Giovanni Bosco 1. Le iniziative sono organizzate da Faventia Sales.